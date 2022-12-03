Aydın’da 19 bin 576 ögrencıye destek

AYDIN'DA eğitimde fırsat eşitliği kapsamında öğrencilerin sıcak, kaliteli ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde beslenmeleri amacıyla 19 bin 576 öğrenciye beslenme desteği veriliyor. 11. Kalkınma Planı'nda "Erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocukların eğitim hayatlarındaki yoksunlukları dikkate alınarak, servis, eğitim materyali, beslenme vb. bireysel ihtiyaçlarını gidermeyi sağlayacak farklı ve esnek uygulamalar geliştirilecektir" hedefi doğrultusunda beslenme desteği uygulaması Bakanlığın talimatlarıyla Aydın il genelindeki okullarda düzenli bir şekilde uygulanıyor.



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