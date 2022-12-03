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Aydın'da kontrolden çıkan minibüs takla attı: 1 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Denizli istikametinden gelen minibüs kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole yuvarlanan araçtaki 1 kişi yaralandı.

İHA

03.12.2022, 16:25

Aydın’da kontrolden çıkan minibüs takla attı: 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Köşk ilçesi Beyköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli istikametinden Aydın istikametine doğru seyreden Y.O. idaresindeki 20 AFM 336 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, hurda yığınına dönen minibüsten yaralı olarak çıkarılan Y.O.'yu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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