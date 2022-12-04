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Haberler Aydın Aydın açıklarında 9 FETÖ'cü yurt dışına kaçarken yakalandı

Aydın açıklarında 9 FETÖ'cü yurt dışına kaçarken yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, aralarında kamudan ihraç edilen askeri personellerin de bulunduğu 9 şahsın tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandığını açıkladı.

04.12.2022, 17:16 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022, 17:19

Aydın açıklarında 9 FETÖ’cü yurt dışına kaçarken yakalandı

Aydın Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğünce ildeki FETÖ faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Didim ilçesi Sarıkum plajı mevkisi açıklarında seyir halinde tekneyle yurtdışına kaçmaya çalışan şahıslara yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi yakalandı.

Uygulama kapsamında gözaltına alınan şahıslar arasında 1 ihraç kıdemli üsteğmen, 1 ihraç üsteğmen, 2 ihraç astsubay ve 1 ilişiği kesilen askeri öğrenci de bulunuyor.

Gözaltına alınan şahıslar adli işlemleri yapılmak üzere TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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