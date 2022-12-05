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Haberler Aydın Aydın’da suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Aydın’da suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Aydın’da suç örgütlerine engel olmak amacıyla gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında kimliği tespit edilen 8 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda tabanca, mermi ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

İHA

05.12.2022, 13:38 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022, 13:38

Aydın’da suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, örgüt faaliyetleri çerçevesinde Birden Fazla Kişiyle Silahlı Yağma, 6136 SKM, İşyeri Kurşunlama ve Tehdit olaylarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon ile A.E., A.E., O.E., O.E., C.B. S.S., A.E. ve A.S. isimli şahıslar yakalandı.

Operasyonda yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 110 adet mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 960 Euro ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra Kuşadası Adliyesi'ne sevk edildi.

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