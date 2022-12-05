İş insanı Tolga Peker’den, Kuşadası Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu’na destek

Türkiye'nin dört bir yanında devlet okulları bulunuyor, bazı okulların maddi ve manevi desteğe daha fazla ihtiyacı oluyor. Kuşadası'ndaki 300 öğrenci ve 18 öğretmenin bulunduğu Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu'ndaki çocukların daha iyi şartlarda eğitim almaları, eksik ve ihtiyaçlarının karşılanması için iş insanı Tolga Peker maddi ve manevi desteğini sürdürüyor.

"Çocuklarımızın eğitimine destek olmaya devam edeceğiz"

Çocuklarımızın okumaları ve ileride iyi mesleklere sahip olmaları için yoğun çalışmalar içindeyiz diyen iş insanı Tolga Peker, "Çocuklar bizim geleceğimiz, geleceğimize sağlam temeller atmamız gerekiyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm hayırseverleri çocuklarımıza destek olmaya çağırıyorum. Biz bugün Kuşadası Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu'ndaki öğrenciler için hem maddi hem manevi desteğimizi sağladık. Yarının büyükleri çocuklarımıza bugün bu imkanları sağlayabildiğimiz için gururlu ve çok mutluyuz. Biz elimizden geldiğince her çocuğun eğitimine destek olmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Destekleri ve yardımlarından dolayı iş insanı Tolga Peker'e teşekkürlerini ileten Kuşadası Güzelçamlı İlkokulu yöneticileri ise, "Devletimizin yetişemediği yerlerde yardımseverlerimizin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Kuşadası'na önemli yatırımlar yapan Tolga Peker okulumuza desteklerini esirgemedi, ulvi desteklerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.