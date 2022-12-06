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Haberler Aydın Aydın'da kontrolden çıkan ticari araç şarampole devrildi

Aydın'da kontrolden çıkan ticari araç şarampole devrildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen kazada ticari araç şarampole devrildi. Korkutan kaza sonucunda araç içerisindeki sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

06.12.2022, 09:57

Aydın’da kontrolden çıkan ticari araç şarampole devrildi

Kaza, Ilıdağ Mahallesi yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 HS 8933 plakalı ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araç içerisinde bulunan yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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