Çarpışan otomobillerdeki 9 kişi kazayı ucuz atlattı

AYDIN'DA ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza, Nazilli-Bozdoğan karayolu üzerinde önceki akşam saatlerinde meydana geldi. 09 AEP 34 plakalı otomobil ile 35 ASP 819 plakalı ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ticari araç yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ticari araçta sıkışan 1 kişiyi sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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