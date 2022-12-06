  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Çarpışan otomobillerdeki 9 kişi kazayı ucuz atlattı

Çarpışan otomobillerdeki 9 kişi kazayı ucuz atlattı

6.12.2022

Çarpışan otomobillerdeki 9 kişi kazayı ucuz atlattı

AYDIN'DA ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza, Nazilli-Bozdoğan karayolu üzerinde önceki akşam saatlerinde meydana geldi. 09 AEP 34 plakalı otomobil ile 35 ASP 819 plakalı ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ticari araç yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ticari araçta sıkışan 1 kişiyi sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA