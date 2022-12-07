Aidatlar kira ücretini aştı hukuk savaşı başlatıldı

Aydın'da site sakinleri ev kiralarından fazla olan aidatlar nedeniyle hukuk savaşı başlattı. İngiliz uyruklu site yöneticisi 1+1'ler için 2 bin 250 lira, 2+1'ler için 3 bin lira, 3+1'ler için 3 bin 500 lira ve dubleks daireler için 4 bin 750 lira aidat ücreti talep etti. Yüzde 500'e yakın aidat zammını duyduktan sonra çılgına dönen site sakinleri, dudak uçuklatan zammı yargıya taşıdı. Söke ilçesi Yaylaköy mahallesi Kemalpaşa mevkiindeki bir sitenin İngiliz yöneticisi G.R.W'nin aidat ücretlerine yaptığı fahiş zamlar, dudak uçuklattı. Yönetici G.R.W, 1+1, 2+1, 3+1 ve dubleks dairelerin bulunduğu sitenin sakinlerinden afaki rakamlar istedi. Geçen yıl 592 lira aidat ödeyen site sakinlerinden bu yıl 5 kat zamlı aidat ücretlerinin talep edilmesi, site sakinlerini harekete geçirdi.

'YABANCILAR YAŞIYOR'

Aidat artışının enflasyonun üzerinde olduğunu belirten site sakinlerinden Mehmet Akyürek, yöneticilerin aldığı bu paraları nereye harcadıkları konusunda şeffaf olmadıklarını ve kesinlikle konuyla ilgili bilgi alamadıklarını ileri sürdü. Söke'deki tek turistlik tesis olan sitelerinde 840 dairenin olduğunu belirten Akyürek, "Bu dairelerin yaklaşık 150'ye yakınında Türkler yaşıyor. Geri kalanında İngiliz, Alman, Belçikalı ve Hollandalılar... İngiliz yöneticinin aidatlara fahiş zamlarını yargıya taşıdık. Bu zammı yabancılar da çok yüksek buluyor" dedi.

RAMAZAN AYDEMİR