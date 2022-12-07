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Haberler Aydın Aydın'da 4 katlı binada korkutan olay! Dairesinde sigarayla uyudu, sünger tutuşunca yangın çıktı!

Aydın'da 4 katlı binada korkutan olay! Dairesinde sigarayla uyudu, sünger tutuşunca yangın çıktı!

Aydın’da meydana gelen olay vatandaşları korkuttu. 4 katlı binaki dairesinde elinde sigara yanarken uyuyakalan bir kişi, alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

İHA

07.12.2022, 12:58 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022, 13:03

Aydın’da 4 katlı binada korkutan olay! Dairesinde sigarayla uyudu, sünger tutuşunca yangın çıktı!

Yangın, Aydın'ın Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın giriş katını depo olarak kullanan M.S.İ., elinde yanan sigarayla uykuya daldı. Bir süre sonra düşen sigara, şahsın yattığı süngeri tutuşturdu.

Dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Tutuşan sünger sebebi ile saçları ve kaşı zarar gören vatandaşın M.S.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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