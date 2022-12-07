  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da feci kaza! Otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Aydın'da feci kaza! Otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Aydın Nazilli'de meydana gelen talihsiz kazada otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

İHA

07.12.2022, 09:14

Aydın’da feci kaza! Otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Aydın Nazilli'de Bozdoğan Karayolu hayvan pazarı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 E 7171 plakalı otomobil ile 09 ACH 349 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile 2 araç da yol kenarına savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA