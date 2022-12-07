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Haberler Aydın Aydın'da otomobil sulama kanalına düştü

Aydın'da otomobil sulama kanalına düştü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sulama kanalında su olmaması facianın önüne geçerken, otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

İHA

07.12.2022, 20:44

Aydın’da otomobil sulama kanalına düştü

Kaza, Çeştepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AR 213 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.

Sulama kanalında su olmaması facianın önüne geçerken, otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı otomobilde gerekli kontrolleri yaptı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, otomobilin bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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