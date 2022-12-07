Kamyonlar yalan soygunlar gerçek

Yeni Asır, Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ndeki vurgun dosyasını açıyor. Belediyede, şu an tutuklu bulunan Turan ve Zana Bagı kardeşlere ait ZTB İnşaat ile kardeş şirketlerinin başta 12.8 milyon liralık 750 bin ton mıcır ihalesi olmak üzere aldığı tüm ihaleleri inceleyen İçişleri Bakanlığı müfettişleri, adeta belediye içindeki cerahatı patlattı ve tüm pislik ortaya saçıldı.

İHALEYE FESAT SUÇU İŞLENDİ

Vurgunla ilgili müfettişlerin hazırladığı raporlarda belediyenin nasıl soyulduğu tek tek anlatıldı. Bu raporların ardından Bagı kardeşlerin yanı sıra 4 belediye görevlisi tutuklandı. Raporlara göre, belediye 8 Şubat 2021'de gerçekleştirilen 750 bin ton mıcır alım ihalesine yaklaşık maliyet tespiti amacıyla ZTB İnşaat, EY Madercilik ve İnciyol Petrol şirketlerinden fiyat istedi. Yaklaşık maliyet 15 milyon 33 bin lira olarak tespit edildi. Ancak yapılan incelemede EY Madencilik ve İnciyol firmalarının kaşe ve imzasının bulunduğu yaklaşık maliyet teklif belgelerinin adı geçen firmalara ait olmadığı tespit edildi. Bu şirketlere ait kaşelerin kopyalanarak kullanıldığı, dolasıyla bu şekilde hileli davranışlar sergilenerek ihalenin usulüne uygun yapılmasının ve sonuçlanmasının engellenmesi suretiyle Türk Ceza Kanunu'nun 235. maddesinde tanımlanan ihaleye fesat suçunun işlendiği değerlendirildi.

YERLER EKSİK GÖSTERİLDİ

İnceleme yapan bilirkişi, 1 Nisan 2019 ve 5 Ağustos 2021 arasında ihale ve doğrudan temin yoluyla alınan 754 bin ton altyapı malzemesinin nerelerde kullanıldığını tespit etmek için Kuşadası Belediyesi'nden bilgi istedi. Belediye, 1 milyon 284 bin metrekarelik alanda kullanıldığını belirtti. Ancak belediyenin çalışma yapıldığını belirttiği bu alanın 335 bin metrekare eksik olduğu tespit edildi. Bilirkişi mıcırların bu 335 bin metrekarelik alanda kullanılmamış olabileceğini değerlendirirken Kuşadası Belediyesi, ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin görev sahasına giren alanlara da mıcır döküldüğünü savundu. Ancak Aydın Büyükşehir ve ASKİ, 1 Nisan 2021 ve 15 Eylül 2021 arasında Kuşadası'nın muhtelif yerlerinde 77 bin 231 ton altyapı malzemesi kullanıldığını beyan etti.

BAKIMA ALINDIĞI SÖYLENDİ

İhaleye göre, ZTB İnşaat 750 bin ton mıcır üretim işini, 2 mobil konkasör, 8 paletli ekskavatör, 2 loder, 16 damherli kamyon, 2 arazöz ve 1 adet binek araç ile gerçekleştirecekti. Ancak 13 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen tespit tutanağında mıcır üretiminde çalıştırılması gereken 2 konkasörün çalışma sahalarında ve ilçede bulunmadığı tespit edildi. Belediye Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı, konkasörlerin yüklenicinin Söke'deki şantiyesinde bakıma alındığını beyan etti. Bunun üzerine Söke'deki şantiye alanına gidildi. Firma yetkilileri, konkasörün birinin Antalya'ya tamire gönderildiği, diğerinin şantiye alanında olduğu bilgisini verdi. Ancak şantiye alanında gösterilen konkasörün demonte vaziyette ve çalışabilir durumda olmadığı, aksamının paslı olduğu ve bir kısım parçalarının da eksik olduğu tespit edildi.

ARAÇLAR KAYITLARDA YOK

Bu arada konkasörlerin belediye şantiyelerinden Antalya ve Söke'ye nasıl getirildiği plaka tanıma sistemi yardımıyla araştırıldı. Ancak belirtilen tarihlerden 5 gün önce ve 5 gün sonrasını kapsayan sürede beyan edilen plakalı araçlar PTS kayıtlarında görülmedi.

FARKLI BÖLGEDE ÇIKTILAR

Öte yandan söz konusu mıcırın 37 araç ile taşındığı ifade edildi. Ancak Kuşadası'ndaki araçların çalıştığı güzergahta bulunan PTS kayıtlarına göre araçların hakediş raporlarına yansıtıldığı kadar sefer yapmadığı tespit edildi. 37 araçtan 7'sinin belirtilen güzergahlardaki PTS kaydına girmediği, bu 7 aracın malzeme getirdiği belirtilen günlerde Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, İzmir, Konya, Kırklareli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Çanakkale illeri ile Aydın'ın başka ilçelerindeki PTS kayıtlarında görüntülendiği tespit edildi. Örneğin PTS kayıtlarına göre, 34 SF 0138 plaka nolu araç, 1 Haziran 2021-22 Haziran 2021 tarihleri arasında Edirne/Havsa-Keşan, Balıkesir/Gömeç-Edremit, Burhaniye ilçelerinde görüntülendi. Ancak aynı aracın aynı tarih ve saatlerde Kuşadası'na toplam 44 bin 532 ton altyapı (mıcır) taşımış gibi kantar tartı fişi ve hakediş raporu düzenlendiği ve belediye bütçesinden yüklenici firma adına alacak tahakkuk ettirildiği tespit edildi. Müfettiş raporunda, "Bu durumda 329 bin 676 ton altyapı malzemesinin tamamının ihale kapsamında üretilmemiş olabileceği anlaşılmaktadır" ifadesini kullandı.

YAKLAŞIK MALİYET SAHTE BELGELERLE BELİRLENDİ

RAPORDA, "Sonuç olarak aktarılan eylem ve işlemler neticesinde 2021/20713 kayıt numaralı ihalenin yaklaşık maliyetinin sahte belgelerle belirlenmesi, ihale kapsamında hakediş raporlarına yansıtılan miktarda altyapı malzemesi (mıcır) üretilmediği ve nakledilmediği halde, üretilmiş ve nakledilmiş gibi gösterilerek belediye bütçesinden yüklenici adına gider tahakkuku yapılması, yüklenici firmanın ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemesi, taahhüdünü yerine getirmesinin belediye görevlilerince de temin edilmemesi suretiyle ihaleye fesat karıştırıldığı kanaatine varılmıştır" ifadelerini kullandı.

OPERASYONUN ARDINDAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

MÜFETTİŞ raporlarının ardından Ekim ayında yapılan operasyonda CHP'li Kuşadası Belediyesi'nde çalışan 6 personel ile 2 şirket yetkilisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında, o dönem Fen İşleri Müdürü olan Fatma Çanakçı, Fen İşleri memuru Murat Arabacı, maden mühendisi Kartal Kara, bilgisayar teknikeri Emre Tuğrul, iş makinesi operatörü Kaan Çavdar ve inşaat mühendisi Demet Şengül ile 750 bin tonluk mıcır ihalesini kazanan firmanın sahipleri Zana ve Turan Bağı kardeşler yer aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çanakçı, Arabacı, Kara, Çavdar ve Bagı kardeşler tutuklandı.

GERÇEĞE AYKIRI DÜZENLEMELER

İhale kapsamında konunun incelemeye alındığı tarihe 3 hakediş raporu düzenlendiği belirtilen raporda, "Hakediş raporlarının, Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı, Maden Mühendisi Kartal Kara, Belediye Memuru Murat Arabacı ile yüklenici firma yetkililerince imzalandığı görülmüştür" denildi.

KAŞELER DE SAHTE

Raporda, "Dolayısıyla bazı firmalara ait sahte kaşeler ile yaklaşık maliyet belirleyen maden mühendisi Kartal Kara ve inşaat mühendisi Demet Şengül, yaklaşık maliyet komisyonu üyelerini teşekkül ettiren ve sahte kaşelerle belirlenen yaklaşık maliyet üzerinden ihaleyi gerçekleştirilmesine onay veren, yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmesini temin etmeyen, üretilmeyen ve taşınmayan altyapı malzemeleriyle (mıcır) ilgili gerçeğe aykırı düzenlenen kantar tartı fişleri ile hakediş raporu düzenleyen harcama ve ihale yetkilisi Fatma Çanakçı, bazı firmalara ait sahte kaşeler ile yaklaşık maliyet belirleyen, üretilmeyen ve taşınmayan altyapı malzemeleriyle (mıcır) ilgili gerçeğe aykırı düzenlenen kantar tartı fişleri ile hakediş raporu düzenleyen belediye memuru Murat Arabacı, ZTB İnşaat şirketi yetkilileri ile gerçek dışı kantar tartı fişi düzenleyen görevlilerin sorumluluklarının bulunduğu anlaşılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

ERHAN GÜLENÇ