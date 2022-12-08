Koskoca otobana sığmadılar! Tır ile otobüs çarpıştı

Kaza, saat 14.45 sıralarında İzmir- Aydın otoyolunda Dağyeni Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir istikametinden Aydın istikametine seyretmekte olan Mustafa H. yönetimindeki yolcu otobüsü ile 35 ARH 749 plakalı Ali B. Yönetimindeki tırın aynı istikamete seyir halinde iken çarpışması sonucu meydana geldi. Adeta yürekleri ağza getiren kazada otobüs şoförü direksiyonda sıkıştı.







İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi direksiyonda sıkışan otobüsün sürücüsünü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle otobanda trafik akışının kontrollü olarak sağlandığı İzmir-Aydın otobanında kurtarma çakışmaları devam ediyor. Otobüsünün İzmir istikametinden Muğla, Marmaris ve Datça istikametine yolcu taşıdığı öğrenildi.