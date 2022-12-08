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Haberler Aydın Suç dosyası kabarık! 41 suça karışan şahıs her yerde aranıyor

Suç dosyası kabarık! 41 suça karışan şahıs her yerde aranıyor

Aydın'da kamu kurumundaki iş makinesinden 150 litre mazot çalan ve 41 adet suç kaydı bulunan şahsın kimliği jandarma ekiplerinden tespit edildi. Suç dosyası kabarık olan şahıs her yerde aranıyor.

İHA

08.12.2022, 11:39

Suç dosyası kabarık! 41 suça karışan şahıs her yerde aranıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke'nin Sarıkemer Mahallesi Ovacık mevkii D7 sulama kanalında bulunan bir kamu kurumuna ait ekskavatör makinesinden 150 litre mazot çalındı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine jandarma ekiplerince hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede tekrar hırsızlık meydana gelebileceği değerlendirilerek yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucu 41 suç kaydı bulunan H.A. (28) isimli şahsın kiralık araç ile hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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