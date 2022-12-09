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Haberler Aydın Aydın'da feci kaza: Kamyona ok gibi saplandı

Aydın'da feci kaza: Kamyona ok gibi saplandı

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyona ok gibi saplanan ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA

09.12.2022, 16:43

Aydın’da feci kaza: Kamyona ok gibi saplandı

Kaza, 15.00 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Hallaçlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 LY 979 plakalı ticari araç, 48 YR 062 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari araç kamyonun kasasına ok gibi saplandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ticari araç içerisindeki iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan iki kişinin cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlattı.

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