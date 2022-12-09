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Haberler Aydın Aydın’ın zeytinyağı şifalı ürünlere dönüştü

Aydın’ın zeytinyağı şifalı ürünlere dönüştü

9.12.2022

Aydın’ın zeytinyağı şifalı ürünlere dönüştü

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Özsunar, Aydın'ın yerel ürünlerinden KOSGEB desteğiyle ürettiği 2 ilaç için patent başvurusu yaptı. Özsunar, Aydın'ın zeytinyağından ürettiği ürünlerin MR görüntüleme ve yara iyileştirmede kullanıldığını söyledi. KOSGEB ArGe İnavasyon desteğiyle 3 yıl önce firmasını kuran ADÜ'lü Özsunar'ın firması ADÜ Teknokent A.Ş'de faaliyet gösteriyor. İlaç sektöründe çalışmalar yürüten firma, 2 adet ürüne marka ticaret tescili aldı. Özsunar, Aydın'ın şifa kaynağı zeytinyağını kullandığı ürünlerini Vali Hüseyin Aksoy'a tanıttı.

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