Aydın’ın zeytinyağı şifalı ürünlere dönüştü

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Özsunar, Aydın'ın yerel ürünlerinden KOSGEB desteğiyle ürettiği 2 ilaç için patent başvurusu yaptı. Özsunar, Aydın'ın zeytinyağından ürettiği ürünlerin MR görüntüleme ve yara iyileştirmede kullanıldığını söyledi. KOSGEB ArGe İnavasyon desteğiyle 3 yıl önce firmasını kuran ADÜ'lü Özsunar'ın firması ADÜ Teknokent A.Ş'de faaliyet gösteriyor. İlaç sektöründe çalışmalar yürüten firma, 2 adet ürüne marka ticaret tescili aldı. Özsunar, Aydın'ın şifa kaynağı zeytinyağını kullandığı ürünlerini Vali Hüseyin Aksoy'a tanıttı.

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