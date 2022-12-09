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Haberler Aydın Kamyonun altında kalan adam kurtarılamadı

Kamyonun altında kalan adam kurtarılamadı

9.12.2022

Kamyonun altında kalan adam kurtarılamadı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti. Kaza, Kuşadası- Söke karayolu üzerinde bulunan bir hafriyat döküm yerinde meydana geldi. İsmail E. (51), yönetimindeki kamyon, yükünü boşaltıp şantiyeyi terk ettiği sırada Nurettin Kocakaya'ya (53) çarptı. Kamyonun lastikleri arasında ezilen Kocakaya, kanlar içerisinde yere yığıldı. Arkadaşları tarafından fark edilen Nurettin Kocakaya, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır şekilde yaralanan Kocakaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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