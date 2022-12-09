Şehit başkomiserin ismi su jetinde ölümsüzleşti

KUŞADASI İlçe Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü envanterine 1 adet deniz aracı tahsis edildi. İçişleri Bakanlığı'nca Kuşadası'na teslim edilen deniz aracı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar kurbağa adam ve gemi adamı olarak görev yapan polislerden oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan şartnameye göre yapıldı. 12 metrelik, Volvo marka iki adet 450 beygir gücünde makinesi olan su jetine sahip KB 0901 borda numaralı Şehit Başkomiser Yaşar Aykaç ismi verilen deniz aracı göreve başladı.

İBRAHİM UZUN