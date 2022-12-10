  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Araç kamyonun altına girdi 2 kişi hayatını kaybetti

Araç kamyonun altına girdi 2 kişi hayatını kaybetti

10.12.2022

Araç kamyonun altına girdi 2 kişi hayatını kaybetti

AYDIN'IN Çine ilçesinde kamyonun altına giren ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Aydın - Muğla Karayolu'nda Hallaçlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aydın istikametine seyir halindeki 09 LY 979 plakalı ticari araç kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren araç hurdaya dönerken ihbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede aracın içinde bulunan Mustafa Pazar ve Hüseyin Akkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZIM YÖRÜKCE

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA