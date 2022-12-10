Araç kamyonun altına girdi 2 kişi hayatını kaybetti

AYDIN'IN Çine ilçesinde kamyonun altına giren ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Aydın - Muğla Karayolu'nda Hallaçlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aydın istikametine seyir halindeki 09 LY 979 plakalı ticari araç kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren araç hurdaya dönerken ihbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede aracın içinde bulunan Mustafa Pazar ve Hüseyin Akkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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