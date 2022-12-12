  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Aydın’da 13 Aralık Salı günü etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

İHA

12.12.2022, 17:31

Aydın için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 13.12.2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m), batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke, İncirliova, Koçarlı ve Germencik) yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA