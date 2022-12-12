MHP’ye katılan 20 gencin rozetlerini Alıcık taktı

Aydın'ın Didim ilçesinde MHP'ye katılan 20 gence rozetlerini MHP Aydın İl Başkanı Halık Alıcık taktı. Törende konuşan İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç, "İlçe yöneticilerimizle birlikte alanlarda olacağımızı söyledik. Bu anlamda yöneticimiz Tolga kardeşimin de katkılarıyla 20 genç arkadaşımız bugün aramıza katıldı. Biz gücümüzü biliyoruz. 2023 seçimleri için liderimizin emir ve talimatları noktasında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.



MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ise parti içerisinde birçok görev aldığını ve 10 yıl belediye başkanlığı yaptığını kaydederek, "Bizler bu süreçte görevimizi en iyi şekilde ve alnımızın akıyla yapıyoruz. Sizlerin de destekleriyle daha çok çalışacağız. Allah çalışana verir. 2023'e kadar sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Bunu hep beraber yapacağız" dedi.



■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

DİĞER