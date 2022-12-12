“Nazilli’ye yakışır bir spor kompleksi inşa edeceğiz”

AYDIN İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu, İlçe Gençlik Spor Müdürü Güven Eker ve Nazilli Gençlik Merkezi Müdürü Baycan Taşdemir, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti. Nazilli'ye yapılması planlanan dev spor kompleksi hakkında ön görüşmede bulunan İl Müdürü Filikçioğlu, Başkan Özcan'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.



İçerisinde şehir stadyumu, atletizm pisti, amatör müsabakaların oynanabileceği yan sahalar, gençlik merkezi binası, sporcuların kalabileceği eğitim merkezi, Türkiye olimpik hazırlık merkezleri, Türkiye olimpiyatları okçuluk merkezi ve spor lisesi bulunan kompleksin ayrıntıları konuşuldu. Özcan, Nazilli'ye yakışır bir tesis için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını söyledi.



■ ÜMİT ÖZMEN

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