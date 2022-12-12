  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Zehir tacirlerine suçüstü: 5 gözaltı

Zehir tacirlerine suçüstü: 5 gözaltı

12.12.2022

Zehir tacirlerine suçüstü: 5 gözaltı

AYDIN'IN Köşk ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Suçüstü yapılan baskında uyuşturucuyu temin ettiği tespit edilen 1 kişi ile birlikte 5 kişi yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanıcılarına ve satıcılarına yönelik faaliyetler aralıksız devam ediyor. Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi'nde K.T. (29), M.P. (24), Y.Y. (33) ve E.G. (25) isimli 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Uyuşturucuyu temin ettiği tespit edilen K.T. (23) isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada 55 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet 9 mm. tabanca ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

■ RAMAZAN AYDEMİR

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA