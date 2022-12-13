Acılı annenin tek isteği, kızının organlarıyla yaşayanlara sarılmak

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde 6 Mayıs 2013 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede 3 gün yaşam mücadelesi veren 16 yaşındaki Simge Çetin'in organları annesi Ayşe Sert'in rızasıyla bağışlandı. Simge'nin kalbi ve böbrekleri sabah saatlerinde Nazilli Devlet Hastanesi'ne gelen ekipler tarafından yapılan 3 saatlik ameliyatın ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, karaciğeri ise İstanbul Memorial Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledilmişti.

SİMGE'NİN KALBİYLE GÖMÜLDÜ

Kızının organlarıyla 4 kişiye hayat verdiğini belirten anne Sert, nakil yapan kişilerle tanışmak istiyor. Bu konuyla ilgili pek çok gez girişimde bulunduğunu belirten anne Ayşe Sert Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sert, 'Kuruldan, araya maddiyat girer diye izin vermediler. Kızımın organları ile hayata bağlanan insanların gülüşü, hayata tutunmaları benim için en güzel ödül, onlara bir kez bakıp sarılarak sanki kızıma sarılıyor hissini yaşamak istiyorum. Kalbini alan 41 yaşındaki Yeşim Şimşek'in 8 yıl yaşadıktan sonra hayatını kaybettiğini öğrendim. Kızımın kalbi ile gömüldü, Allah rahmet eylesin, bilsem cenazesine gitmek isterdim, ne de olsa kızımın parçası ondaydı" dedi.

FATİH ŞENDİL