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Haberler Aydın Virajı alamadı dama düştü

Virajı alamadı dama düştü

13.12.2022

Virajı alamadı dama düştü

AYDIN Köşk'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, uçurumdan aşağıya devrilerek besihanenin üzerine düştü. Kazada 7 kişi yaralandı. Olay, Köşk ilçesi Uzundere mahallesinde meydana geldi. Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan N.Ç. idaresindeki 09 AE 727 plakalı otomobil, uçurumdan aşağıya uçtu. Yolun çamurlu olması ile birlikte kayan ve uçurumdan uçan otomobil bir hayvan damına düştü. Yaralanan 7 kişi araçtan çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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