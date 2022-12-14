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Haberler Aydın Aydın'da 2 cezaevi firarisi yakayı ele verdi

Aydın'da 2 cezaevi firarisi yakayı ele verdi

Aydın’ın Efeler ve Didim ilçelerinde dolandırıcılık suçundan, haklarında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari iki şahıs jandarmadan kaçamadı.

İHA

14.12.2022, 10:47

Aydın’da 2 cezaevi firarisi yakayı ele verdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi'nde "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (26) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, Efeler ilçesinde de yol uygulama noktasında "Basit Yaralama" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. (29) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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