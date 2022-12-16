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Aydın'da anaokulundaki yangın korkuttu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir anaokulunda alevler yükseldi. Okul tavanındaki lambanın kısa devre yapmasıyla meydana gelen yangın öğrenci ve öğretmenleri panikletti. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken çocukların yara almadan kurtulması teselli kaynağı oldu.

AA

16.12.2022, 17:13

Aydın’da anaokulundaki yangın korkuttu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Yunus Emre Anaokulu'nda çıkan yangın öğrenci ve öğretmenleri panikletti.

Yangın, Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki Yunus Emre Anaokulu'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul tavanındaki lambanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden öğretmenler çocukları okuldan tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, çocukların yara almadan kurtulması teselli kaynağı oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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