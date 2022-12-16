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Haberler Aydın Aydın'da 'Kabe örtüsü' operasyonu! El dokuması altın işlemeli 19 parça Kabe örtüsü koruma altına alındı

Aydın'da 'Kabe örtüsü' operasyonu! El dokuması altın işlemeli 19 parça Kabe örtüsü koruma altına alındı

Aydın'nın Söke ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığını önlemek adına operasyonda, 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen el dokuması, altın işlemeli 19 parça Kabe örtüsü ele geçirildi.

İHA

16.12.2022, 14:40

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Aydın’da ’Kabe örtüsü’ operasyonu! El dokuması altın işlemeli 19 parça Kabe örtüsü koruma altına alındı

Edinilen bilgiye göre, yapılan planlı çalışma sonucunda Kuşadası-Söke Karayolu'nda yapılan operasyonda önceden tespit edilen bir otomobil durduruldu.

Aydın’da ’Kabe örtüsü’ operasyonu! El dokuması altın işlemeli 19 parça Kabe örtüsü koruma altına alındı

Yapılan aramada aracın bagaj kısmında tarihi olabileceği değerlendirilen eserler bulundu.

Aydın’da ’Kabe örtüsü’ operasyonu! El dokuması altın işlemeli 19 parça Kabe örtüsü koruma altına alındı

Aydın Arkeoloji Müzesi uzmanlarının yaptığı incelemede ele geçirilen eserlerin 18. yüzyıla ait el dokuması altın işlemeli 19 parça Kabe örtüsü olduğu tespit edildi.

Aydın’da ’Kabe örtüsü’ operasyonu! El dokuması altın işlemeli 19 parça Kabe örtüsü koruma altına alındı

Araçta bulunan S.A., Ö.E., A.Ç. ve H.Y. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Aydın’da ’Kabe örtüsü’ operasyonu! El dokuması altın işlemeli 19 parça Kabe örtüsü koruma altına alındı

Ele geçirilen tarihi eserler ise koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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