Kanser savaşçılarına müzikle moral verdiler

Aydın'da tıp öğrencileri, 'Müzik ve Tıp' dersi kapsamında hastanede tedavi gören kemoterapi hastalarına şarkılar söyleyip moral verdi. ADÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ayça Tuzcu'nun 'Müzik ve Tıp' dersini Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'nde kemoterapi gören hastalara şarkılar söyleyerek yaptı. Başhekim Doç. Dr. Gülnur Taşçı, "Öğrenciler hem ders işliyor hem de hastalara söyledikleri şarkılarla moral veriyorlar. Benzer etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

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