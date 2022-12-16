  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kanser savaşçılarına müzikle moral verdiler

Kanser savaşçılarına müzikle moral verdiler

16.12.2022

Kanser savaşçılarına müzikle moral verdiler

Aydın'da tıp öğrencileri, 'Müzik ve Tıp' dersi kapsamında hastanede tedavi gören kemoterapi hastalarına şarkılar söyleyip moral verdi. ADÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ayça Tuzcu'nun 'Müzik ve Tıp' dersini Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'nde kemoterapi gören hastalara şarkılar söyleyerek yaptı. Başhekim Doç. Dr. Gülnur Taşçı, "Öğrenciler hem ders işliyor hem de hastalara söyledikleri şarkılarla moral veriyorlar. Benzer etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA