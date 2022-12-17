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Haberler Aydın Kansere yenik düşen hemşireye son görev

Kansere yenik düşen hemşireye son görev

17.12.2022

Kansere yenik düşen hemşireye son görev
Aydın'da yaklaşık 12 yıldır pankreas kanseri ile mücadele eden hemşire Hülya Kahraman (49) tedavi gördüğü Aydın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli, 2 çocuk annesi Kahraman'ın ölümü hastanedeki çalışma arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu. Hülya Kahraman için görev yaptığı Aydın Devlet Hastanesi'nin bahçesinde tören düzenlendi. Törene hastanede görev yapan tüm sağlık çalışanları ile yakınları katıldı. Kuran'ı Kerim okumasının ardından törene katılanlardan helallik istendi. Kahraman'ın cenazesi daha sonra Eskiyeni Camii'ne götürülüp, burada öğle kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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