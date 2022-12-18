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Haberler Aydın Kanserli çocuklar için anlamlı iş birliği

Kanserli çocuklar için anlamlı iş birliği

18.12.2022

Kanserli çocuklar için anlamlı iş birliği

AYDIN İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir giyim firması arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı. Hayata geçirilen "Kumaştan Hayaller" projesinde, Efeler'deki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım öğrencilerinin, eğitsel, sosyal ve ekonomik gereksinimlerinin giderilmesi, üretime katılmaları amaçlanıyor. Toplum hizmeti etkinlikleri kapsamında üretilecek tekstil ürünlerinin firma aracılığıyla satışından elde edilecek gelir, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağışlanacak.

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