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Haberler Aydın Şüphelendiği aracı durdurmak isteyen polisin ayağı ezildi

Şüphelendiği aracı durdurmak isteyen polisin ayağı ezildi

Aydın Efeler'de meydana gelen olayda Motosikletli Yunus Timi’nde görevli polis memuru şüphelendiği otomobili durdurmak isterken, bir ticari araç ayağını ezdi. Yere yığılan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

İHA

20.12.2022, 09:15

Şüphelendiği aracı durdurmak isteyen polisin ayağı ezildi

Kaza, Aydın'ın Efeler ilçesinde Orta Mahalle Sanayi Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timi'nde görev yapan polis memurları şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. O.A. isimli polis memuru, motosikletten indiği sırada S.K. idaresindeki 09 KV 672 plakalı ticari araç polis memurunun ayağının üzerinden geçti. Acı içerisinde yere düşen polis memuru yaralandı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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