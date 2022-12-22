  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Pes dedirten olay! Köprünün demir korkuluklarını çaldılar

Pes dedirten olay! Köprünün demir korkuluklarını çaldılar

Aydın’da gerçekleşen olayda 2 şahıs kamuya ait köprünün demir korkuluklarını çaldı. Jandarmanın çalışmaları sonucunda hırsızlar çaldıkları 150 kilo demir ile yakalandı.

İHA

22.12.2022, 16:10 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022, 16:11

Pes dedirten olay! Köprünün demir korkuluklarını çaldılar

Olay, Aydın'nın İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede bulunan ve kamuya ait olan köprünün demir korkulukları çalındı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay ile ilgili araştırma başlattı. Yapılan araştırma esnasında olay yerinden kaçan bir pikap araç takip edilerek Dereağzı Mahallesi'nde durduruldu Kısa süren takibin ardından araç içerisinde Ö.A (20) ve T.A (36) isimli 2 şüpheli, yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki demir korkuluklar ile birlikte yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA