Köprünün korkuluklarını çaldılar ama kaçamadılar

AYDIN'IN İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahallesi'nde bulunan kamuya ait köprünün demir korkulukları çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma esnasında olay yerinden kaçan aracı takibe aldı. Yaşanan kovalamacının ardından ekipler, pikabı Dereağzı Mahallesi'nde durdurdu. Araç içerisinde bulunan Ö.A. (20) ve T.A. (36) çaldıkları yaklaşık 150 kilo demir ile birlikte suçüstü yakalandı. Ö.A'nın 2 suç kaydının, T.A'nın ise 11 suç kaydının olduğu tespit edildi.

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