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Haberler Aydın Avukatın çarptığı kadın hastane yolunda öldü

Avukatın çarptığı kadın hastane yolunda öldü

24.12.2022

Avukatın çarptığı kadın hastane yolunda öldü

AYDIN Nazilli'de, avukat olduğu öğrenilen S.Ö. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülhanım Tintin'e (77) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ve polis ekipleri, Tintin'i hastaneye kaldırmak için ambulansa alıp yola çıktı. Yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda yaşamını yitirdi. Karakola ifade için götürülen genç avukat çarptığı yaşlı kadının hastanede öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

İHSAN KATARAŞ

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