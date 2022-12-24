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Aydın'da inşaat hırsızları yakayı ele verdi

Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan bir inşaattan malzeme çalan 2 hırsız jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

24.12.2022, 13:12

Aydın’da inşaat hırsızları yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Çine ilçesinde Yağcılar Mahallesi'nde R.D. isimli şahsa ait inşaatta bulunan 68 adet demir profil, 500 adet demir bağlantı malzemesi, 10 adet tahta ve yaklaşık 30 metre kablo çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş ekiplerince olayı yeri ve çevresi ile teknik imkanlar kullanılarak yapılan titiz çalışma sonucu hırsızlık olayını araçla İ.D. (22) ve R.A. (23) isimli şüpheli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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