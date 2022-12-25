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Haberler Aydın Hapis cezasıyla aranan 3 şüpheli Aydın'da yakalandı!

Hapis cezasıyla aranan 3 şüpheli Aydın'da yakalandı!

Aydın'ın Söke ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası buluan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıktıkları mahkemenin ardından tutuklanarak cezaevi gönderildi.

İHA

25.12.2022, 11:08

Hapis cezasıyla aranan 3 şüpheli Aydın’da yakalandı!

Aydın'ın Söke ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Söke ilçesi genelinde yürüttüğü çalışma ve kontrollerde 3 aranan şahsı yakaladı. Ağaçlı Mahallesi'nde şok yol kontrol faaliyeti esnasında "Göçmen Kaçakçılığı Yapma" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.B. isimli şahıs, Atatürk Mahallesi'nde "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs ve Yenidoğan Mahallesi'nde ise "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.P. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Her 3 ayrı kontrolde yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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