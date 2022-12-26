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Haberler Aydın Aydın'da kargo poşetinden yarım kilo uyuşturucu çıktı

Aydın'da kargo poşetinden yarım kilo uyuşturucu çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde narkotik dedektör köpeğinin kargo poşetine tepki vermesiyle polis ekipleri poşeti açtı. Kaban içerisinden uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi gözaltına altına alındı.

İHA

26.12.2022, 09:25

Aydın’da kargo poşetinden yarım kilo uyuşturucu çıktı

Aydın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son alınan bilgilere göre, şüpheli kargolar üzerinde çalışma başlatan narkotik ekipleri, dedektör köpek Arthur ile birlikte çalışma başlattı. Polis köpeğinin bir poşete tepki vermesi üzerine polis ekipleri poşeti açtı.

Kaban içerisinde 506 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Kargoyu almaya gelen 2 şüpheli gözaltına alındı. Üst arama sırasında kargoyu almaya gelen kişilerden D.K., isimli şüpheliden 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan D.K. ve V.K., yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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