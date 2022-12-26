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Haberler Aydın Aydın’da takla atan aracın sürücüsü yaralı kurtuldu

Aydın’da takla atan aracın sürücüsü yaralı kurtuldu

26.12.2022

Aydın’da takla atan aracın sürücüsü yaralı kurtuldu
Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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