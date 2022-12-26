Engelli vatandaşın yüzünü AK Partili Subaşı güldürdü

Aydınlı iş insanı AK Partili Ramazan Subaşı, 10 çocuk babası engelli Cumali Çıtacı'yı akülü tekerlekli sandalye hediye ederek sevindirdi. Efeler'e bağlı Osman Yozgatlı Mahallesi'ne ziyarette bulunan AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ramazan Subaşı, kahvehane ziyaretinde bölge halkı tarafından sevilen yüzde ve 91 oranında engelli olan Cumali Çıtacı ile karşılaşan Subaşı, 59 yaşındaki evli ve 10 çocuk babası Çıtacı ile bir süre sohbet etti.

'GERİ ÇEVİREMEZDİK'

Sohbet esnasında, mevcut akülü tekerlekli sandalyesinin kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Çıtacı, Subaşı'dan yeni akülü tekerlekli sandalye talep etti. Talebe duyarsız kalmayan Subaşı, kendi imkanlarıyla temin ettiği akülü tekerlekli sandalyeyi Çıtacı'yı ziyaret ederek teslim etti. Ramazan Subaşı, "Cumali abimiz ile karşılaştık. Kendisi bize, yeni akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Bizim, bu talebi geri çevirmemiz mümkün değildi" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE