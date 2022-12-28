Aydın’a 1 milyar liralık spor yatırımı müjdesi

Milletvekili Mustafa Savaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu eşliğinde Efeler ilçesi Kardeşköy mahallesinde Bölgesel Amatör Lig standartlarına göre ışıklandırmalı, sentetik zeminli futbol sahasının yapılacağı alanı yerinde inceledi. Fillikçioğlu'ndan çalışmalarla bilgi alan Milletvekili Savaş, yapılacak yatırımla ilgili açıklamada bulundu. Kardeşköy'e halı saha ile birlikte yapılacak tesisin Mayıs 2023'te tamamlanması planlandığını belirten Savaş, "Süper Amatör Lig ekibi Kardeşköyspor, Birinci Amatör Küme ekipleri Işıklı Demirspor, Kuyuluspor ve Kızılcaköyspor olmak üzere 4 kulübümüzün daha sık yararlanacağı Kardeşköy Futbol Sahası'nın yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyor, gençlerimize ve spor kulüplerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

"AK Parti olarak Aydın'ımızın gençleri için sayısız eser kazandırdık" diyen Savaş, "2023 yılında da yatırımlarımız durmaksızın devam edecek" ifadelerini kullandı. Aydın'a 14 gençlik merkezi, 6 spor salonu, 10 yarı olimpik yüzme havuzu, 3 bin 500 kişilik spor salonu, futbol sahaları olmak üzere 41 spor tesisi daha yapılacağını müjdeleyen AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Toplam 1 milyar liraya mal olacak bu 41 eserin de gençlerimize ve spor camialarımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. AK Parti iktidarında Aydın'ın spor yatırımlarıyla buluşmaya devam ettiğini dile getiren Mustafa Savaş'ın müjdeleri, kentte memnuniyetle karşılandı.

KAZIM YÖRÜKÇE