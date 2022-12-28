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Aydın'da zeytin fabrikası alevlere teslim oldu!

Aydın'ın Köşk ilçesinde bulunan zeytin fabrikasının depo kısmında sabaha karşı yangın çıktı. Tüm depoyu saran alevler, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

İHA

28.12.2022, 14:10

Aydın’da zeytin fabrikası alevlere teslim oldu!

Yangın, Aydın Köşk'te sabaha karşı Ovaköy Mahallesi'ndeki bir zeytin fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.E' ye ait zeytin fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm depoyu sardı. Fabrikadan çıkan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına aldığı yangında fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatılırken, olayda ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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