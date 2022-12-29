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Haberler Aydın Aydın'da 85 yaşındaki adam traktörüyle 30 metrelik uçurumdan düştü

Aydın'da 85 yaşındaki adam traktörüyle 30 metrelik uçurumdan düştü

Aydın'ın Söke ilçesinde 84 yaşındaki yaşlı adamın kullandığı traktörle 30 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Talihsiz adamın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İHA

29.12.2022, 14:04

Aydın’da 85 yaşındaki adam traktörüyle 30 metrelik uçurumdan düştü

Edinilen bilgiye göre Aydın'ın Söke ilçesinde, 84 yaşındaki Süleyman Gez, 09 AGM 564 plakalı traktörle sabah saatlerinde Yamaç Mahallesi'ndeki evinden ayrılarak Nenem Çeşmesi Mevkii'ne odun toplamaya gitti. Yaşlı adam akşam saatlerinde geri dönmeyince ailesi durumu Söke Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Yapılan çalışma sonucunda traktörün Nenem Çeşmesi mevkiinde 30 metrelik uçuruma yuvarlandığı, Süleyman Gez'in de olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.


Söke'de Süleyman Efe olarak bilinen ve Efe kültürünün temsilcilerinden olan 84 yaşındaki Süleyman Gez'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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