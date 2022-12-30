AK Partili Özhaseki nikahın sürpriz şahidi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Aydın'ın Koçarlı ilçesine ziyareti sırasında belediye hizmet binasında kıyılacak nikaha sürpriz bir şekilde şahitlik yaptı. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Özhaseki ve milletvekilleri, gelin-damat ve davetlilere sürpriz yaparak nikah salonuna girdi. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından kıyılan nikaha Özhaseki milletvekilleriyle birlikte şahitlik yaptı. Özhaseki, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, evlilik hakkında nasihat verdi.

İHSAN KARATAŞ