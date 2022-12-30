  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın AK Partili Özhaseki nikahın sürpriz şahidi

AK Partili Özhaseki nikahın sürpriz şahidi

30.12.2022

AK Partili Özhaseki nikahın sürpriz şahidi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Aydın'ın Koçarlı ilçesine ziyareti sırasında belediye hizmet binasında kıyılacak nikaha sürpriz bir şekilde şahitlik yaptı. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Özhaseki ve milletvekilleri, gelin-damat ve davetlilere sürpriz yaparak nikah salonuna girdi. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından kıyılan nikaha Özhaseki milletvekilleriyle birlikte şahitlik yaptı. Özhaseki, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, evlilik hakkında nasihat verdi.

İHSAN KARATAŞ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA