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Haberler Aydın Aydın Kuşadası'nda kruvaziyer bereketi! Sezonun son gemisiyle 680 yolcu geldi

Aydın Kuşadası'nda kruvaziyer bereketi! Sezonun son gemisiyle 680 yolcu geldi

Aydın'ın gözde turizm merkezi Kuşadası'nda kruvaziyer hareketliliği devam ediyor. İlçeye Norveç Bayraklı 'Viking Venus' isimli kruvaziyer gemisiyle 680 turist geldi. Böylece Kuşadası, 2022 sezonunda 478 kruvaziyer seferiyle 622 bin 886 yolcuyu ağırlamış oldu.

İHA

31.12.2022, 13:45

Aydın Kuşadası’nda kruvaziyer bereketi! Sezonun son gemisiyle 680 yolcu geldi

Kuşadası Limanı'na, 2022 kruvaziyer turizmi sezonunun son gemisi olan 228 metre uzunluğunda ve 34 metre genişliğindeki 'Viking Venus' adlı gemi geldi. 47 bin 800 grostonluk Norveç Bayraklı gemi, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na demirlendi.

Gemiden inen çoğunluğu ABD vatandaşı 680 yolcudan bir kısmı tur otobüsleri ile İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. Tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası'nın turistik çarşılarında alışveriş yaptı.

2022 yılında 478 kruvaziyer seferi ile 622 bin 886 kruvaziyer yolcusunu misafir eden Kuşadası Limanı'na 2023'te yaklaşık 700 gemi seferiyle 1 milyon yolcunun geleceği bildirildi.

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