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Haberler Aydın Aydın'da aile faciası! Ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Aydın'da aile faciası! Ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Aydın’ın Didim ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, yeni yıl dolayısıyla kendisini ziyarete gelen abisini bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı G.U. ise emniyet güçlerince gözaltına alındı.

AA

01.01.2023, 19:08

Aydın’da aile faciası! Ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Aydın'ın Didim ilçesinde ağabeyini bıçakla öldüren genç kız, gözaltına alındı.

Fevzipaşa Mahallesinde, Onur U. (21) ile kız kardeşi G.U arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, G.U. mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı.

Evde bulunan diğer aile bireylerinin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Onur U'nun hayatını kaybettiği belirledi.

Onur U'nun cenazesi incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulunda öğrenci olduğu öğrenilen G.U gözaltına alındı.

Onur U'nun Ankara'da yaşadığı öğrenildi.

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