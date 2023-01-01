Aydınlı komiser görev dönüşü şehit oldu

Dün Aydın ve Muğla illeri, görev dönüşü kaza yapan araçta bulunan genç komiserin ölümüyle sarsıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli, Aydın'ın Çine ilçesinden Komiser Ekrem Uyar, Bodrum'dan Menteşe ilçesine görev dönüşü sırasında bulundukları otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu şehit oldu. Tarlaya yuvarlanan ve hurdaya dönen otomobildeki 2 komiserden 29 yaşındaki Ekrem Uyar olay yerinde hayatını kaybederken, yine 29 yaşındaki Yunus Üstün (29) ise ağır yaralandı.

BİR ANDA YOLDAN ÇIKTI

Şehit Uyar'ın ailesini, yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğan kaza, önceki gece saatlerinde Muğla ilinin Milas-Yatağan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yunus Üstün'ün kullandığı 48 NZ 258 plakalı otomobil, Milas çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Ekrem Uyar'ın kaza sonucu sıkıştığı yerde yaşamanı kaybettiği belirlendi. Ekiplerin uzun uğraşlarla bulunduğu yerden çıkardıkları araç sürücüsü Komiser Yunus Üstün ise ağır yaralı olarak Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan müdahalenin ardından Komiser Yunus Üstün'ün hayati tehlikeyi atlattığı ve bilincinin açık oluğu öğrenildi.

SEVENLERİNİ KAHRETTİ

GÖREV şehidi Ekrem Uyar'ın cenazesi dün Muğla İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde düzenlenen uğurlama töreninin ardından gönderildiği memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde son yolculuğa uğurlanacak. Genç komiser için düzenlenen törende ayakta durmakta zorlanan anne ve babasını yetkililer teskin etmeye çalıştı.

OSMAN AKÇA