Kuşadası’na yılın ilk kruvaziyeri 841 yolcusu ile geldi

Ege Port Kuşadası'na sabah saatlerinde yanaşan Norveç bandıralı 228 metre uzunluğundaki yolcu gemisi "Viking Sky"den çoğunluğu İngiltere ve ABD vatandaşı 841 yolcu indi.

Turistlerin önemli bölümü, otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile ören yerlerine gitti. Bir kısım yolcu ise çarşı ve dükkanlardan alışveriş yaptı.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, dün de 2022'nin son gemisi olarak Norveç bayraklı Viking Venus'u ağırladıklarını söyledi.

Türkiye'ye gelen kruvaziyer sayısının 2023'te artacağını öngördüklerini belirten Güngör, "Özellikle Kuşadası için ciddi bir büyüme beklentisi içindeyiz. 2023 yılında önemli bir aksilik olmadığı müddetçe yolcu sayısının 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Bu da bu zamana kadar Kuşadası tarihinin en fazla yolcu sayısı olacak." dedi.