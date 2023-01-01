  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyeri 841 yolcusu ile geldi

Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyeri 841 yolcusu ile geldi

Turizmin gözde merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 2023'ün ilk turistik yolcu gemisi yanaştı. "Viking Sky"den çoğunluğu İngiltere ve ABD vatandaşı 841 yolcu indi.

AA

01.01.2023, 12:45

Kuşadası’na yılın ilk kruvaziyeri 841 yolcusu ile geldi

Ege Port Kuşadası'na sabah saatlerinde yanaşan Norveç bandıralı 228 metre uzunluğundaki yolcu gemisi "Viking Sky"den çoğunluğu İngiltere ve ABD vatandaşı 841 yolcu indi.

Turistlerin önemli bölümü, otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile ören yerlerine gitti. Bir kısım yolcu ise çarşı ve dükkanlardan alışveriş yaptı.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, dün de 2022'nin son gemisi olarak Norveç bayraklı Viking Venus'u ağırladıklarını söyledi.

Türkiye'ye gelen kruvaziyer sayısının 2023'te artacağını öngördüklerini belirten Güngör, "Özellikle Kuşadası için ciddi bir büyüme beklentisi içindeyiz. 2023 yılında önemli bir aksilik olmadığı müddetçe yolcu sayısının 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Bu da bu zamana kadar Kuşadası tarihinin en fazla yolcu sayısı olacak." dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA