  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Muğla'da şehit düşen komiser, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'da şehit düşen komiser, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'da görev dönüşü kaza yapan hizmet aracındaki Komiser Ekrem Uyar, şehit düştü. Baba ocağı Aydın'ın Çine ilçesine getirilerek gözyaşları içinde toprağa verildi.

01.01.2023, 14:16

Muğla’da şehit düşen komiser, Aydın’da son yolculuğuna uğurlandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Çineli Komiser Ekrem Uyar (29), görev dönüşü içinde bulunduğu 48 NZ 258 plakalı hizmet aracının kaza yapması sonucu görev şehidi olmuştu. Uyar'ın naaşı memleketi Çine'ye getirildi. İlk önce Soğancılar Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilen şehit komiser Uyar'ın naaşı helallik alınmasının ardından Kızılgüney Mahallesi'ne götürüldü.



Orada düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, törende şehit Ekrem Uyar'ın özgeçmişi okundu. Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Uyar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş acılı aileye taziyelerini iletti.



Törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile milletvekilleri ve şehidin ailesi katıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA