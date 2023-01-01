Muğla’da şehit düşen komiser, Aydın’da son yolculuğuna uğurlandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Çineli Komiser Ekrem Uyar (29), görev dönüşü içinde bulunduğu 48 NZ 258 plakalı hizmet aracının kaza yapması sonucu görev şehidi olmuştu. Uyar'ın naaşı memleketi Çine'ye getirildi. İlk önce Soğancılar Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilen şehit komiser Uyar'ın naaşı helallik alınmasının ardından Kızılgüney Mahallesi'ne götürüldü.







Orada düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, törende şehit Ekrem Uyar'ın özgeçmişi okundu. Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Uyar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş acılı aileye taziyelerini iletti.







Törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile milletvekilleri ve şehidin ailesi katıldı.