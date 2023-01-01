  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Nişanlı çift, otomobilin çarptığı araçta yaralandı

Nişanlı çift, otomobilin çarptığı araçta yaralandı

1.1.2023

Nişanlı çift, otomobilin çarptığı araçta yaralandı

AYDIN Efeler'de yarış yapan otomobillerden birinin, başka bir otomobile çarpması sonucu nişanlı çift yaralandı. Yarış yapan otomobillerden diğeri olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan aracı bulmak için çalışma başlattı. Kaza, Işıklı yolu kavşağı yakınlarında meydana geldi. C.T. yönetimindeki 09 KT 391 plakalı otomobil başka bir otomobille yarış yaparken, C.A. idaresindeki 09 KV 036 plakalı otomobile çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki C.A. ve nişanlısı M.M.T'yi sıkıştıkları yerden çıkardı. Nişanlı çift hastaneye kaldırılırken, C.T. gözaltına alındı. Kaçan araç sürücüsü ise her yerde aranıyor.

İHSAN KARATAŞ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA