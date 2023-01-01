Nişanlı çift, otomobilin çarptığı araçta yaralandı

AYDIN Efeler'de yarış yapan otomobillerden birinin, başka bir otomobile çarpması sonucu nişanlı çift yaralandı. Yarış yapan otomobillerden diğeri olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan aracı bulmak için çalışma başlattı. Kaza, Işıklı yolu kavşağı yakınlarında meydana geldi. C.T. yönetimindeki 09 KT 391 plakalı otomobil başka bir otomobille yarış yaparken, C.A. idaresindeki 09 KV 036 plakalı otomobile çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki C.A. ve nişanlısı M.M.T'yi sıkıştıkları yerden çıkardı. Nişanlı çift hastaneye kaldırılırken, C.T. gözaltına alındı. Kaçan araç sürücüsü ise her yerde aranıyor.

İHSAN KARATAŞ